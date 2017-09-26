В СИЗО "Лефортово" проведут горячую воду

В следственном изоляторе "Лефортово" запланированы работы по проведению горячего водоснабжения. Средства на это заложены в бюджет учреждения на 2017 год, сообщила уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.

"Я узнала, что в СИЗО "Лефортово" не было горячей воды, и это в XXI веке!" – цитирует ее "Интерфакс". Потяева добавила, что арестантам по утрам разносили банки с горячей водой, чтобы те провели необходимые гигиенические процедуры.