Большая грудь сбила с ног модель Playboy

24-летняя модель Playboy Дженна Бентли решила уменьшить размер своей шикарной груди после несчастного случая. Дело в том, что во время очередной пробежки шикарный бюст неожиданно травмировал красотку.

По словам девушки, огромная грудь доставляет ей массу неудобств во время занятий спортом. Например, из-за роскошного подарка матушки-природы Дженна не может выполнять некоторые упражнения, поэтому единственным способом поддерживать тело в форме модель считает пробежку.

Публикация от Jenna Bentley�� (@jennabentley007) Авг 15 2017 в 11:24 PDT

Однако оказалось, что и этот вид активности может быть опасен для красотки. Как рассказала девушка, во время очередной пробежки на восходе солнца коварный бюст выпрыгнул из купальника и ударил ее по лицу, передает Express. "Внезапно я почувствовала, как что-то тяжелое с силой ударило меня по подбородку. Меня словно нокаутировало, я потеряла равновесие и упала", – вспомнила модель.

Публикация от Jenna Bentley�� (@jennabentley007) Июл 31 2017 в 1:35 PDT

Дженна и подумать не могла раньше, что большая грудь способна вот так просто сбить с ног. По словам девушки, этот день был одним из самых худших в ее жизни. После этого красотка задумалась о том, что ей стоит несколько уменьшить свои достоинства.

Публикация от Jenna Bentley�� (@jennabentley007) Июл 16 2017 в 5:37 PDT

"Я хочу, чтобы моя грудь была большой, но чуть более управляемой", – отметила она. К радости поклонников, окончательное решение Дженна еще не приняла.

Публикация от Jenna Bentley�� (@jennabentley007) Июл 15 2017 в 4:51 PDT

Отметим, что на страничку модели в Instagram подписаны 198 тысяч пользователей. Девушка с удовольствием делится с ними откровенными снимками, демонстрируя свою роскошную грудь. Поклонники буквально засыпают модель комплиментами по поводу большого бюста. И если Дженна все же решит лечь под нож хирурга, они будут убиты горем.

Публикация от Jenna Bentley�� (@jennabentley007) Июл 15 2017 в 4:36 PDT