Российские школы установили рекорд

В российские школы 1 сентября придут 15,5 миллиона учеников. Впервые же за парты сядут 1,8 миллиона детей, передает Life.ru.

"Этот день – самый замечательный праздник, и прежде всего для тех, кто первый раз пошел в школу. А вместе с вами, дорогие первоклассники, по всей России в этом году в школу идет абсолютно рекордное число – 1 миллион 800 тысяч – первоклассников", – сказала вице-премьер Ольга Голодец на торжественной линейке новой школы в Севастополе.





