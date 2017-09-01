В центре Москвы собрались тысячи мусульман

В столице у Соборной мечети собрались тысячи мусульман. Верующие празднуют Курбан-байрам. Еще до восхода солнца мусульмане, проживающие в российской столице, заполнили залы мечети. Всего на праздничной молитве в Москве планируют побывать более 300 тысяч верующих, передает РИА ФАН.

Курбан-байрам – исламский праздник окончания хаджа – отмечается через 70 дней после Ураза-байрама. В этот день верующие молятся и приносят в жертву животное.

