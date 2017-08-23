Американского адмирала увольняют с позором

Американского адмирала Джозефа Окойна отправят в отставку. Причиной увольнения стали четыре аварии с участием кораблей США, которые произошли в Азии.

Как сообщили источники, командующего Седьмым флотом ВМС США трехзвездного адмирала Джозефа Окойна освободят от занимаемой должности. На данный момент, его пока не в чем не обвиняют, однако по некоторым данным, представитель американского флота мог косвенно способствовать четырем морским авариям.

Окойн будет уволен в связи с утратой доверия. Вместе с тем, адмирал и так должен был уйти в отставку в сентябре текущего года, так как предельный срок его службы закончился.

Ранее в Азии произошли четыре столкновения американских кораблей с другими судами. Так, недавно эсминец "Джон Маккейн" столкнулся с торговым судном неподалеку от Сингапура. В результате десяти американских моряков считаются пропавшими без вести, тела некоторых из них уже обнаружили внутри корабля.

Два месяца назад эсминец "Фитцджеральд" столкнулся с филиппинским контейнеровозом. В результате аварии погибли семь американских моряков. До этого также произошли два столкновения судов, которые обошлись без жертв.

Несмотря на аварии флот США продолжает пополняться новой техникой. Так, ранее также сообщалось, что американские военно-морские силы получили новейший авианосец Gerald R. Ford. В боевой состав, как ожидается, он вступит летом 2017 года. На корабле будет размещен весь экипаж, после чего судно пройдет доводку в море. Полной боевой готовности оно достигнет лишь к 2020 году.

