Потопленный корабль США обследуют водолазы Северного флота

В первой половине июля водолазы Северного флота примут участие в обследовании американского транспортного корабля "Томас Дональдсон", который был потоплен немецкой подлодкой в марте 1945 года, передает Flashnord. Судно лежит на глубине около 60 метров, что позволяет специалистам осуществлять вылазки к нему в легком водолазном снаряжении. Также к обследованию будут привлечены необитаемые телеуправляемые подводные аппараты "Пантера+" и "Тайгер". "Планируется, что очередная операция по подъему исторических артефактов будет проведена в ходе специального учения сил аварийно спасательного отряда флота", – рассказали на флоте. Корабль входил в состав одного из последних конвоев с грузом военной техники, которые союзники по антигитлеровской коалиции отправляли в Советский Союз.