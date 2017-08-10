Россиянин отсудил у авиакомпании четверть миллиона за отмену рейса

Врач-рентгенолог из Екатеринбурга Андрей Цориев через суд добился компенсации за отмененный рейс компании "Уральские авиалинии". На пропавшие билеты он потратил 103 тысячи, а отсудил у перевозчика 240 тысяч рублей.

Отпуск семья Цориевых планировала провести в Грузии. Билеты на рейс Екатеринбург – Тбилиси, который отправлялся в Грузию 15 июля 2016 года, и на обратный Тбилиси – Екатеринбург были приобретены заранее. Каково же было удивление семьи, когда за пару дней до вылета рейс стал значиться как отмененный, ссобщает 66.Ru.

Даты вылета изменить было уже невозможно. Семья приняла решение лететь авиакомпанией FlyDubai в Тбилиси через Дубай. Обратно врач и его семья намеревалась все-таки доьраться по заранее купленным билетам, но рейс из Тбилиси в Екатеринбург по разным причинам все время откладывался. В итоге Цориевы вылетели домой на десять часов позже.

По возвращению домой Андрей Цориев обратился в авиакомпанию с претензией. Требования врача были разумны: вернуть деньги за неиспользованные билеты и оплатить обед в Дубаях.

"Когда мы узнали, что рейс перенесли, мы написали претензию в офисе авиакомпании, они ее зарегистрировали. Но альтернативных вариантов не предложили. Они утверждают, что предлагали нам перелет Екатеринбург – Москва – Бишкек. Когда мы услышали об этом, долго смеялись. Нам нужно было в Тбилиси! У нас есть масса знакомых, которые пытались лететь с "Уральскими авиалиниями", а потом рассказывали подобные истории. При этом люди гораздо сильнее страдали от них, чем мы. Срывались деловые переговоры, отпуска ", – рассказала Ирина Цориева.

На судебную тяжбу ушло полгода. Вначале иск рассматривали в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, а затем в Свердловском областном. В результате супруги отсудили 240 тысяч рублей, включая неустойки и компенсации. В "Уральских авиалиниях" поповоду этой ситуации отмолчались.