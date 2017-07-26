Яростный Трамп набросился на трансгендеров

Президент США Дональд Трамп в своем микроблоге выступил с заявлением о том, что поменявшие пол люди – трансгендеры – не могут служить в американской армии. Причиной этому глава Белого дома назвал высокие затраты на их медицинское обслуживание.

"Правительство США не будет принимать на службу в армию лиц-транссексуалов ни на одну должность", – написал американский лидер у себя в Twitter. По словам главы Белого дома, американская армия должна быть сосредоточена на "сокрушительных победах", поэтому не может позволить себе огромные медециинские расходы, и "ту неразбериху, которая произойдет из-за транссексуалов на военной службе".

Стоит отметить, что запрет на службу в армии Соединенных Штатов трансгендеров был снят во времена бывшего главы Белого дома Барака Обамы. После прихода на пост главы государства Дональда Трампа вопрос вновь приобрел свою актуальность. В начале июля министр обороны США Джеймс Мэттис перенес срок отмены запрета на шесть месяцев. Теперь решение по вопросу службы трансгендеров в американской армии будет принято после 1 января 2017 года.





В июле 2015 года сообщалось об организации военным ведомством США специальной рабочей группы. Она должна была провести проверку того, как перемены установленных относительно транссексуалов правил могут повлиять на общую обороноспособность вооруженных сил Соединенных Штатов.

В 2010 году конгрессмены отменили так называемое правило "Не спрашивай, не говори". Согласно ему, служащие в армии представители сексуальных меньшинств обязаны были скрывать свою нетрадиционную ориентацию.

