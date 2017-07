Авиакомпания Delta оправдалась за снятие россиянина с рейса

Андрей Еремин сообщил, что перевозчик поддержал недовольного пассажира. В результате россиянину пришлось лететь другим рейсом. Однако в Delta заявили, что Еремина высадили вовсе не из-за "оккупации Крыма". Он нарушил правила безопасности, сообщает РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

"В то время как рейс 1588 из Сиэтла в Атланту, отправлявшийся 24 июля, готовился к взлету, прибывший с опозданием пассажир прорвался через закрытую дверь на выходе на посадку, вызвав срабатывание сигнализации", – уточнили в Delta. Там добавили, что Еремина допросили правоохранительные органы, а затем перенесли бронирование на более поздний рейс в Атланту.

На пост Еремина в Facebook отреагировало посольство России в США, которое попросило перевозчика дать комментарий в соцсети. "Наши сотрудники отражают нашу культуру и относятся ко всем людям с достоинством и уважением. Если мы этого не делаем, то мы не выполняем свою работу. Мы сейчас изучаем инцидент", – ответила Delta в Twitter.

Our employees reflect our culture of treating all people with dignity and respect, and if we aren’t doing that, we aren’t doing our... 1/2