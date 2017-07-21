Толстушка сломала три беговые дорожки и чуть не сошла с ума

Тара Кавано на пути к похудению сломала три беговые дорожки, но зато заметно постройнела. Теперь симпатичной 35-летней невесте нужна помощь психиатра.

Жительница американского города Рапид-сити была так напугана, когда от ожирения умер ее знакомый, что решила срочно худеть. Из квартиры 135-килограммовая толстушка не выходила, поэтому первый тренажер заказала с доставкой на дом, пишет "Комсомольская правда" со ссылкой на издание Mirror.

Чтобы заставить себя бегать, девушка дала зарок: смотреть телевизор и фильмы на DVD только во время занятий на тренажерах. Данное себе обещание сработало. Тара проводила на беговой дорожке по четыре часа кряду. Первый и второй тренажеры попросту сломались: сгорели двигатели. Вскоре и третий вышел из строя.

"Как только я научилась водить машину, я всегда выбирала рестораны быстрого питания и отправлялась поесть с друзьями по вечерам", – говорит Тара. В результате девушка так располнела, что перестала выходить из дома.

"Мне потребовалось полтора года, чтобы потерять 145 фунтов (66 килограммов), и я сделала все это в своей гостиной, на моей беговой дорожке, просматривая DVD. Теперь я могу совершить некоторые удивительные вещи, которые я бы никогда не смогла, когда была толстой. Например, прыгать с парашютом, купаться в океане, путешествовать, заниматься йогой и многое другое", – говорит Тара.

Однако проблемы с весом повлияли на психическое здоровье девушки, и сейчас она занимается его восстановлением. Тара надеется на скорое счастливое замужество.