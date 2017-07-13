Бывший президент США экстренно госпитализирован

В Канаде госпитализировали экс-президента Америки Джимми Картера. Бывшему политику понадобилась медицинская помощь из-за обезвоживания, передает "Газета.ру".
Картер получил обезвоживание во время работ на площадке строительства "Места обитания для человечества" в Виннипеге. Экс-президент доставили в больницу в качестве меры предосторожности. Сейчас с 92-летним Картером находится его жена.
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