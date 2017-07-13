Российские школьники наплевали на географию и литературу

Многие выпускники в 2017 году не явились на ЕГЭ по географии и литературе, несмотря на поданные заявления. Специалисты считают, что ко дню экзамена школьники успевают потерять интерес.

Наивысший процент неявки – у экзамена по географии: на него не пришли 39,87% школьников. Второе место в антирейтинге досталось литературе (28,21%). Первый предмет необходим будущим экологам и метеорологам, а второй понадобится журналистам и филологам, напоминает RT.

Одной из причин неявки специалисты считают большой промежуток времени между оформлением заявки и испытания. "Заявления подаются в срок до 1 февраля, когда далеко не все выпускники определились с выбором вуза и будущей специальности. Случаи, когда, записавшись на экзамен, участник решает, что этот предмет ему не нужен, достаточно часты", – рассказал представитель Рособрнадзора.

Кроме того, школьники переоценивают свои знания в области географии и литературы, и осознают это незадолго до ЕГЭ, отметил председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. "Они (предметы. – Прим. ред.) кажутся легкими по сравнению с той же физикой, но накануне экзаменов, просмотрев варианты, выпускники понимают, что и здесь у них много пробелов", – пояснил эксперт.

Ищу я значит куда б поступить и нахожу это

Специальность: география

ЕГЭ: матан, русский, биология

Втф??

Я один не понимаю этой системы pic.twitter.com/4oxafg6ZMo — Сладкий леденец Кан (@sweet_sixteen8) 3 июля 2017 г.

Еще одной причиной неявки на экзамены по этим предметам является отсутствие реальной потребности в них. Проректор по образовательной деятельности Санкт-Петербургского горного университета Александр Господариков подчеркнул, что вузы редко требуют от абитуриентов сдачи ЕГЭ по географии. "Когда выпускники ближе к делу начинают выбирать, они не понимают, куда потом с этим сертификатом идти. По большому счету, выбора очень мало", – добавил он.

НА ПОЛГОДА ИЗОЛИРОВАЛСЯ ОТ ОБЩЕСТВА, ЧТОБЫ СДАТЬ ЕГЭ БЛЕСТЯЩЕ И ДОКАЗАТЬ, ЧТО ДРИМЗ КАМ ТРУ @ ЛИТЕРАТУРА 78 @ ДРУЗЕЙ ПОЧТИ В 78 РАЗ МЕНЬШЕ — Катрин (@whothexiscarrie) 23 июня 2017 г.

Старшеклассники считают эти направления непопулярными. "Многие не понимают, что с географией делать. Выбирают ее по приколу", – рассказала студентка первого курса географического факультета МГУ. Сдавать указанные дисциплины приходят лишь те, кто определился с будущей специальностью.

Несмотря на данные Рособрнадзора, конкурс на факультет журналистики МГУ в 2017 году стал самым высоким за последние 25 лет. В приемную комиссию поступило 1235 заявлений.