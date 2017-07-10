Число обращений в приемные Медведева растет

1 миллион 300 тысяч граждан обратились в общественные приемные председателя "Единой России" Дмитрия Медведева за шесть месяцев текущего года. Об этом сообщила глава комиссии президиума Генсовета партии по работе с обращениями граждан к председателю "ЕР" Галина Карелова. По ее словам, эти показатели превышают аналогичные данные предыдущих лет и по количеству обратившихся, и по эффективности отклика.

Как рассказала Галина Карелова, подводя итоги первого полугодия, из 1,3 миллиона граждан с письменными заявлениями в приемные обратились более 318 тысяч человек. После рассмотрения обращений более 43%получили конкретную практическую помощь, а остальным были даны разъяснения или консультации по интересующим вопросам.



По словам Кареловой, рост числа обращений вызван в том числе и тем, что информация о работе приемных распространяется пользователями по социальным сетям. "Для приемных это относительно новый вид коммуникаций, но, как показывает практика, он дает свой результат", – сказала она, отметив, что большая активность в соцсетях наблюдается в Пермском крае, Ульяновской, Брянской, Новосибирской, Пензенской, Тульской областях, Мордовии.

Несмотря на сезон отпусков, приемные председателя партии работают так же, как всегда. В настоящее время большинство обращений связаны с общественным контролем за организацией работы в детских оздоровительных учреждениях, тематическими приемами родителей отдыхающих детей, выездные приемы.

"Для нас очень важно, чтобы сотрудники всех общественных приемных партии, – и региональных, и местных – в равной степени были осведомлены о разнообразных формах работы, умели их использовать, учились друг у друга тем методам, благодаря которым можно оперативно реагировать на актуальные проблемы и эффективнее помогать гражданам", – заявила Карелова. Она добавила, что для этого составлен план обучающих семинаров для сотрудников приемных. Скоро обучение пройдут сотрудники Центрального федерального округа, семинар состоится в Ярославле.