Дети взялись за решение проблем гражданского общества

Российские школьники смогут активно участвовать в жизни своих городов и сел. Проект "Ты решаешь!" создаст новые площадки, где юноши и девушки смогут обсуждать актуальные проблемы гражданского общества. Они смогут не только предлагать решения, но и реализовывать их вместе с волонтерами.

Федеральный проект по решению общественных задач "Ты решаешь!" стартовал 30 июня во Всероссийском детском центре "Орленок" в Краснодарском крае. В первый же день работы ребят ждала насыщенная работа в командах, где они вместе с волонтерами находили решения актуальных проблем. Реализовать идеи участники проекта смогут дома, разъехавшись после летних лагерей.

Проблемы, которые обсуждают юные активисты, самые актуальные. Это и поставка в магазины продуктов в неэкологичных упаковках, и вытеснение бесплатных кружков для детей дорогостоящими курсами, и отсутствие контейнеров для мусора во дворах. Рассмотрят участники и более сложные вопросы: к примеру, как изменить хамское отношение на дорогах и в собственном дворе.

Зачастую сложности, с которыми граждане привыкли жить, имеют простое решение. Достаточно посмотреть на ситуацию с другой стороны – и такой взгляд обеспечит подрастающее поколение. Начали ребята с не самых легких задач: обсуждались проблемы экологии в городе и "добрососедство" – создание здоровой атмосферы во дворе в противовес агрессии и безразличию.

Проект "Ты решаешь!" – открытая площадка, объединяющая активных, неравнодушных лидеров в возрасте от 11 до 17 лет. Юные активисты хотят участвовать в развитии своей территории, для чего и решают задачи, в основу которых положены реальные ситуации. Это уникальная возможность для ребят не только применить свои знания, навыки и умения, но и создать прецедент взаимодействия детей и органов региональной и государственной власти. Часть идей будет реализована через социальные проекты силами участников проекта и волонтерами.

Площадками для реализации проекта стали главные лагеря страны: Международный детский центр "Артек", Всероссийский детский центр "Орленок", Всероссийский детский центр "Смена" и Всероссийский детский центр "Океан". Ожидается, что в летнем региональном этапе проекта примут участие более 1000 детей. Организаторы – Ассоциация волонтерских центров совместно с Российским движением школьников, при поддержке Минобразования и Росмолодежи.