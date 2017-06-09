Расследование убийства гитариста "Любэ" закончено

Завершено разбирательство в отношении 40-летнего ранее судимого Максима Доброго, которого обвиняют в причинении смерти по неосторожности бас-гитаристу группы "Любэ" Павлу Усанову, передает РИА Новости. Материалы дела с обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, трагедия произошла 2 апреля 2016 года в одном из ресторанов в селе Озерецком Дмитровского района Московской области. По версии следствия, между Усановым и Добрым произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый ударил музыканта кулаком в голову. Артиста госпитализировали, однако, несмотря на усилия специалистов НИИ имени Склифосовского, он умер, не приходя в сознание.