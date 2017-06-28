Жена запретила известному актеру общаться с детьми на украинском

Украинская телеведущая Снежана Егорова запретила бывшему супругу Антону Мухарскому, известному как Орест Лютый, разговаривать с их детьми на "мове". Мужчина снял ссору на видеокамеру и опубликовал запись в социальных сетях.

Артист пожаловался на бывшую жену 27 июня на своей странице в соцсети Facebook. "Этот ад длится уже четыре года. Не верите? Смотрите сами", – написал Орест Лютый. Он пояснил, что пришел к Егоровой домой по предварительной договоренности, чтобы пообщаться с детьми, но его не пустили внутрь "из-за украинского языка".

"Мои дети говорят на русском языке. Я вас в дом не пускаю, у нас дома существуют определенные правила", – заявила телеведущая. Примечательно, что сначала она разговаривала на украинском языке, а затем перешла на русский. Егорова заявила, что теперь у Мухарского нет детей, а с ее детьми он должен разговаривать на обозначенных условиях.

Многие подписчики раскритиковали актера за вынос сора из избы. "Не говорите такое публично. Это не позиция сильного человека, на мой взгляд. Время пройдет, а запись останется. И что?" – написала Анна Шувалова. "Меня ругают со всех сторон в судах, в прессе, в СМИ. А я молчу и молчу. Как только поделился проблемой, так сразу – а-а-а, не мужик", – ответил Орест Лютый.

В мае 2017 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман сообщил об успехах в популяризации украинского языка. "Сегодня украинский язык и культура снова становятся модными, влиятельными, востребованными в мире", – сказал чиновник.

Тем временем Верховная рада приняла во втором чтении законопроект о введении обязательной 75-процентной квоты на вещание на украинском языке. Ограничение поддержали представители практически всех фракций.