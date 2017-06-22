Русофобская истерия Порошенко перешла на украинцев

То ли заразившись от собственного президента, то ли почувствовав конъюнктуру, украинцы стали массово подавать иски в суд по поводу того, что в торговых сетях их не обслуживают на украинском языке. Старт кампании дала детская писательница Лариса Ницой.

Украинцы подают иски против магазинов, ресторанов, спортклубов. В большинстве своем суды либо отклоняют заявления, либо принимают сторону ответчиков. Но это не очень помогает самим торговым сетям и общепиту: украинские рестораны, к примеру, уже начали штрафовать за обслуживание на русском языке, сообщает украинское издание Вести.

Так, недавно Дарницкий районный суд города Киева удовлетворил иск клиентки магазина косметики к торговой сети и обязал продавцов обслуживать покупателей исключительно "державною мовою", то есть на государственном – украинском – языке. Сеть магазинов косметики потеряла 640 гривен в виде штрафа в пользу государства. А вот Высший спецсуд по гражданским делам оставил ни с чем клиентку фитнес-центра, недовольную, что к ней обращаются по-русски. Мотивировка: на момент рассмотрения иска по существу истица уже не являлась клиентом клуба. Таких примеров много.

Независимые (от политики) эксперты считают, что "исковая русофобия" может оказаться на поверку обычным заработком денег. Зарплаты на Украине нынче ниже низких, люди стремительно нищают, вот и пытаются выкрутиться кто во что горазд. Отсюда и русофобские иски: авось удастся у буржуев отсудить пару сотен гривен.

Такой путь заработка показала соотечественникам рафинированная русофобка и националистка, называющая себя детской писательницей, Лариса Ницой. Она пригрозила торговой сети судом за то, что кассир разговаривала с ней по-русски, сообщали Dni.ru. По словам националистки, она несколько раз просила кассира перейти на украинский, однако сотрудница магазина продолжала говорить по-русски. В итоге писательница швырнула в нее мелочью, которую ей выдали в качестве сдачи.

Теперь писательница-русофобка озаботилась и поступившим на рассмотрение Верховной Рады закона о языках. По мнению госпожи Ницой, законы депутаты принимают – не те: слишком много в них отведено свободы вражескому наречию. Русскому.

"Мы в своих законопроектах, которые должны защищать украинский язык, постоянно прогибаемся перед меньшинствами. Все новые законопроекты написаны с оглядкой на них. Конечно, надо учитывать, что они есть в Украине и имеют право на собственное развитие, однако наше прогибание и оглядочка – это уже не прогиб – это пресмыкательство перед ними", – высказалась детская писательница в своем Facebook.



А вот требование обслуживать в ресторанах исключительно на украинском языке – это стопроцентная попытка выбить скидку, считает президент Ассоциации ресторанов Украины Ольга Насонова.



"Любой официант хочет получить щедрые чаевые от посетителя, потому, как правило, стараются разговаривать с людьми на украинском, если видят, что их клиент украиноязычный. Сейчас острый дефицит официантов, и поэтому во многих ресторанах при подборе персонала обращают внимание на язык только в том случае, если кандидат говорит явным суржиком. А меню на украинском языке в ресторане – обязательное требование еще со времен Кучмы", – считает Насонова.

Но если конфликты и возникают, то в общепите принято что-то предложить гостю в качестве извинений. Кроме случаев, когда посетители нарочно провоцируют спор в надежде получить значительные скидки.