В Сети высмеяли бородавки на ушах Ким Чен Ына

Власти Северной Кореи уличены в чрезмерной любви к фотошопу. Руководство страны пытается скрыть изъян во внешности Ким Чен Ына.

Сотрудник Центра Джеймса Мартина по изучению проблем нераспространения ядерного оружия пришел к выводу, что на официальных снимках публика видит ретушированные уши Ким Чен Ына. Рассматривая фотографии, Дэйв Шмерлер заметил неприятную деталь, сообщает Lenta.ru.

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Sometimes we see editing in pictures of Kim Jong Un - particularly around his ear - wonder if this has anything to do with it? pic.twitter.com/ggmy1yUOIn — Dave Schmerler (@DaveSchmerler) 30 мая 2017 г.

На мочке левого уха северокорейского лидера он увидел что-то вроде бородавки. На других кадрах такого изъяна нет. Позже выяснилось, что на неидеальные уши руководителя КНДР обратил внимание и специалист из Института международных исследований Middlebury в Монтерее Джеффри Льюис.

I once told the @Middlebury board by saying the North Koreans always "fuss" with Kim's ears. Except I didn't say "fuss". �� https://t.co/jxqdltkT4J — Jeffrey Lewis (@ArmsControlWonk) 30 мая 2017 г.

Чтобы узнать, действительно ли уши Ким Чен Ына "прогоняют" через фотошоп, изображение проверили с помощью программы Tungsten, показывающей конкретные изменения. Оказалось, что без ретуши не обошлось.

Пользователи соцсети Twitter подняли на смех политика, желающего во что бы то ни стало казаться совершенным. В комментариях под постами Шмерлера и Льюиса ему даже поставили диагноз: якобы на ухе у северокорейского лидера герпес.