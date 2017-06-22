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Общество

"Красная гвоздика" помогает ветеранам

Фото: facebook.com/pamyatpokoleniy
По всей России фонд "Память поколений" проводит акцию "Красная гвоздика" в поддержку ветеранов боевых действий. Набирающая обороты традиция предполагает оказание реальной помощи ветеранам боевых действий и проходит под девизом "Я помню. Я помогаю".
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"Красная гвоздика" уже стала символом оказания реальной помощи ветеранам. Причем речь идет не только об участниках Великой Отечественной войны, но и тех, кто воевал в Афганистане, боролся с террористами на Северном Кавказе и в Сирии.

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Значки "Красная гвоздика" поступили в продаже накануне Дня Победы. Все вырученные деньги направляются на оказание помощи ветеранам, которым нуждаются в реабилитации и поддержке. Приобрести значки можно в известных сетях розничной торговли, а также в газетных киосках, филиалах и отделениях банков и поездах.

Так, накануне Дня памяти и скорби благотворительный фонд "Память поколений" передал 30 многофункциональных медицинских кроватей, более десятка кресел-колясок с санитарным оснащением, а также средства реабилитации трем домам престарелых и инвалидов. Адресную помощь получили жители Ленинградской, Тульской и Тверской областей.

В Ульяновский клинический госпиталь ветеранов войн были переданы 30 многофункциональных медицинских кроватей и современное оборудование для операционного кабинета. А ростовский госпиталь для ветеранов войн получил современное медицинское оборудование общей стоимостью более семи миллионов рублей. Всего за два года лечебное учреждение госпиталь получил помощь на сумму более 17 миллионов.

Организатор акции – благотворительный фонд "Память поколений". Его возглавляет первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. За два года фонд помог примерно трем тысячам ветеранов по всей стране. Они смогли получить высокотехнологичную медицинскую помощь, средства реабилитации, возможность протезирования, слуховые аппараты и многое другое.

Автор: Денис Попов22 июня 2017, 10:54

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