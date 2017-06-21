Телеведущий онемел в прямом эфире
Зрителей телеканала насмешило сердитое выражение лица Хью Эдвардса в то время, когда он ждал исправления неполадок. Пользователи соцсетей предположили, что журналист и вовсе отказался читать новости в эфире "Би-Би-Си". Многие британцы успели испугаться такой продолжительной паузы телеведущего. "Именно так я представляю себе начало конца света", – написал в Twitter Jonny Le Penman. Отметим, что технические неисправности вскоре устранили, и Эдвардс смог начать выпуск программы.
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