Телеведущий онемел в прямом эфире

Британский телеведущий Хью Эдвардс из-за технических неполадок со звуком не смог вовремя начать свою программу, которая транслируется в прямом эфире. В результате зрители канала "Би-Би-Си" на протяжении нескольких минут наблюдали за жестами "немого" журналиста.

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