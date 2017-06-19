Огромная собака испугалась маленького хомяка

Хозяева собаки породы бернский зенненхунд показали своему домашнему питомцу хомяка. Примечательно, что животное испугалось грызуна, несмотря на его маленький размер.

Владельцы бернского зенненхунда засняли на камеру реакцию собаки на хомяка и опубликовали эту видеозапись в интернете. Пользователи социальных сетей предположили, что на самом деле животное не испугалось грызуна, а по разным причинам пыталось не смотреть на него. "Не могу его съесть. Не должен его съесть. Заберите его, соблазн слишком велик", – описала возможные мысли домашнего питомца Тенна Манкгард.