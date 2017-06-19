Огромная собака испугалась маленького хомяка
Владельцы бернского зенненхунда засняли на камеру реакцию собаки на хомяка и опубликовали эту видеозапись в интернете. Пользователи социальных сетей предположили, что на самом деле животное не испугалось грызуна, а по разным причинам пыталось не смотреть на него. "Не могу его съесть. Не должен его съесть. Заберите его, соблазн слишком велик", – описала возможные мысли домашнего питомца Тенна Манкгард.
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