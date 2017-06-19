Кратовский стрелок был похоронщиком в Чечне

В биографии жителя подмосковного поселка Кратово Игоря Зенкова, убившего 10 июня четырех человек, найден шокирующий факт. Оказывается, живя в Чечне, мужчина состоял в похоронном отряде, сообщает Telegram-канал Mash.

Зенков находился в республике в 1995 году. Но в боях не участвовал – он разбирал завалы и грузил тела погибших бойцов в холодильники.



Напомним, кровавая драма в поселке Кратово разыгралась вечером 10 июня. Зенков обстрелял прохожих из окна собственного дома. В результате происшествия погибли четыре человека, еще двое попали в больницу.

