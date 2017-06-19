Необычный способ накормить младенца "порвал" Сеть

Молодой отец придумал, как превратить кормление сына в увлекательный аттракцион. Видео стремительно набирает популярность.

Просто держать бутылочку, пока малыш пьет из нее молоко, молодому отцу показалось скучным. Чтобы разнообразить монотонный процесс, папа решил развлечь себя и сына.

Хотя способ требует почти цирковой ловкости, в процессе кормления грудного младенца не пролилось ни капли молока. Похоже, и малышу такое развлечение пришлось по вкусу.



