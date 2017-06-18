Президент Коста-Рики съел осу

Во время общения с журналистами президент Коста-Рики Луис Гильермо Солис случайно проглотил осу. Насекомое залетело политику в рот в тот момент, когда он рассказывал об открытии нового бетонного завода в южной части страны.

К инциденту, произошедшему на глазах у журналистов и перед включенными камерами, Луис Гильермо Солис отнесся с юмором. "Я ее съел. Я съел осу. Не каждый день такое бывает... Чистый белок", – цитирует его Russia Today. Свою "добычу" политик запил водой и только после этого смог продолжить общение с корреспондентами.