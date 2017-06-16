Российские военные уничтожили лидера "ИГ"

Министерство обороны сообщило о ликвидации лидера запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" Абу-Бакра аль-Багдади. Боевик был уничтожен в результате авиаудара, который нанесли российские военные.

В бомбардировке участвовали экипажи самолетов Су-35 и Су-34, передает РИА Новости. Террорист был уничтожен ночью 28 мая в предместье Ракки, где проходило совещание лидеров группировки.

"По информации, которая проверяется по различным каналам, на совещании присутствовал лидер "ИГ" Ибрагим Абу-Бакр аль-Багдади, который в результате удара был уничтожен", – сообщили в ведомстве. Официально эти данные пока не подтверждены.

Кроме того, ликвидированы "эмир" Ракки Абу аль-Хаджи аль-Мысри, Ибрагим Ан-Наеф аль-Хадж, контролировавший район от Ракки до Эс-Сухне, а также "начальник службы безопасности" Сулейман Аль-Шауах. "Военный совет "ИГ" был собран для обсуждения маршрутов вывода радикалов из Ракки через "южный коридор".

Лидер«Аль-Каиды»Абу Бакр аль-Багдади был арестован на севере Сирии в ходе совместных развед. мероприятий сирийской и российской разведки. pic.twitter.com/os9TKQedtH — EireenArs (@EireenArs) 18 апреля 2017 г.

Отметим, что российская авиация уничтожила около 330 "рядовых" террористов. Примечательно, что Минобороны предупредило Пентагон о запланированном ударе по позициям боевиков.

О, аль-Багдади опять убили. Судя по количеству его «смертей», ИГИЛ возглавляет кот. — Семёнов (@savinkov6906) 16 июня 2017 г.

Напомним, что сирийские СМИ уже сообщали о возможной ликвидации Абу-Бакра аль-Багдади. Журналисты писали, что лидер "ИГ" уничтожен в результате авиаудара по Ракке. Связанное с радикалами издание Amaq пока не прокомментировало информацию.