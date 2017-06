В Сирии сообщили о ликвидации лидера "ИГ"

Сирийское телевидение сообщило о гибели лидера запрещенного в России "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. По предварительным данным, террорист был убит во время бомбардировки около города Ракка.

#BREAKING Assad's regime TV claims #ISIS Caliph Abu Bakr al-Baghdadi killed in aerial bombardment near Raqqa.. #Syria via @RamiAILoIah