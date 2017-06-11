В Сирии сообщили о ликвидации лидера "ИГ"

Сирийское телевидение сообщило о гибели лидера запрещенного в России "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. По предварительным данным, террорист был убит во время бомбардировки около города Ракка.
#BREAKING Assad's regime TV claims #ISIS Caliph Abu Bakr al-Baghdadi killed in aerial bombardment near Raqqa.. #Syria via @RamiAILoIah— Faizel Patel (@FaizelPatel143) 11 июня 2017 г.
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