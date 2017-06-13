В каком возрасте отправлять ребенка в школу

Глава Института возрастной физиологии Российской академии образования Марьяна Безруких рассказала о том, с какого возраста лучше отдавать детей в школу. По ее мнению, существуют ситуации, при которых с этим решением стоит повременить.

На сегодняшний день в России в первый класс разрешено поступать детям старше 6,5 лет. Однако не всегда стоит ориентироваться только на возраст своего чада.

По словам Марьяны Безруких, если родители понимают, что их отпрыск очень часто болеет или неусидчив, лучше со школой не спешить. "Если ребенок очень невнимателен и не может усидеть на месте и четверти часа, не стоит отдавать его в школу раньше семи", – цитирует специалиста "Парламентская газета".

Также, по ее словам, часто болеющим детям будет физически тяжело освоить школьную программу. "Не стоит идти в образовательное учреждение и в том случае, если малыш еще занимается с логопедом", – отметила она.

Напомним, средняя стоимость комплекта вещей для ученика первого класса в прошлом году составила девять тысяч рублей. В частности, на тетради и учебники родителям перкоклашек пришлось потратить две тысячи рублей, на другие школьные принадлежности – около тысячи рублей.

Как писали Dni.ru, средние расходы на одежду и обувь составили около четырех тысяч рублей, на школьный ранец – около 800 рублей. К этому списку добавились траты на букет для учителя (550 рублей) и сборы на нужды класса – 800 рублей.

Отметим, по данным Минобрнауки, с каждым годом общее число российских школьников снижается. Так, в 2016 году за парты сели на 400 детей меньше, чем в 2015 году.