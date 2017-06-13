Москвич умер 30 раз за полтора часа

Во время остановок сердца кто-то взял умирающего за руку и сказал, что ему еще не время умирать. Врачи вернули пациента к жизни и сейчас ему ничего не угрожает.

Московские врачи зафиксировали своеобразный рекорд. Медики больницы имени Вересаева около трех десятков раз возвращали к жизни попавшего к ним с инфарктом 55-летнего Мхитара Тариева, сообщает Ura.ru со ссылкой на Mash.

"На протяжении полутора часов у пациента несколько десятков раз рецидивировала дефибрилляция желудочков. Всего около тридцати раз", – рассказал один из врачей. Это своеобразный рекорд.

В итоге врачи смогли победить смерть. Но похоже, что благодарен пациент должен быть не только медикам. Как рассказывает сам Мхитар Тариев, когда он был в беспамятстве, кто-то там, во сне, вернул его обратно к жизни.

"Во сне я куда-то хотел идти, но меня взяли за руку и сказали – еще не время", – рассказал Тариев о своих пограничных видениях. Теперь пациент сравнивает врачей с родителями, которые подарили ему жизнь. Родители дали первую жизнь, медики – вторую.

"Каждый день буду подходить к больнице, здороваться и говорить: спасибо вам!", – рассыпается в благодарностях мужчина. По сообщениям медицинского персонала больницы, сейчас больному уже ничего не угрожает. Осложнений со здоровьем у Мхитара Тариева не выявлено.