Танцующий вальс медведь покорил Сеть
Медведи Думка и Айон уже стали местными знаменитостями благодаря своим танцам. Вполне возможно, что скоро в Ижевске появится "танцевальное медвежье шоу".
В природе так называемые "танцы" медведи исполняют не для развлечения, а с довольно практическими целями. Таким образом эти хищники метят территорию, оставляя метки в виде клочков шерсти, чтобы показать сородичам, кто здесь главный.
Ну а то, что движения медведя со стороны оказались похожи на танец – просто совпадение. Видео опубликовано на портале Life.ru.
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