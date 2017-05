Бельгийская принцесса "покалечила" премьер-министра выстрелом из пистолета

Официальный представитель Шарля Мишеля сообщил, что политик перенес свое выступление на заседании парламента с 29 мая на более поздний срок, передает Le Soir. По его словам, подобное решение связано с проблемами со слухом у премьера Бельгии.

Также он отметил, что сейчас Шарль Мишель находится под наблюдением врачей. "Премьер-министр должен пройти 48-часовой курс лечения", – пояснил его представитель. Ему вновь предстоит прийти на консультацию к медикам во вторник, 30 мая 2017 года.

Инцидент произошел на традиционном брюссельском марафоне в бельгийской столице 28 мая 2017 года. На мероприятии Шарль Мишель стоял справа от принцессы Астрид. Сестра короля Филиппа дала старт забегу, случайно произведя холостой выстрел из пистолета вблизи от уха чиновника.

В Сети опубликованы снимки того момента, когда бельгийский премьер пострадал от действий принцессы. На этих фотографиях видно, что Шарль Мишель испытал по меньшей мере дискомфорт от произошедшего. Он не только зажмурил глаза, но и отшатнулся в сторону от пистолета.

HILARIOUS: face of our prime minister Charles Michel when princess Astrid launches 20km of Brussels. #vrtnieuws pic.twitter.com/vboaz0n13A