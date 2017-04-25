Житель Саратовской области покалечил гостя хозяйственной щеткой

Правоохранительные органы Саратовской области возбудили уголовное дело в отношении жителя города Пугачева по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Преступление произошло еще в декабре 2015 года, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Во время застолья возник конфликт, в ходе которого хозяин квартиры стал бить гостя в живот черенком от хозяйственной щетки. У пострадавшего были диагностированы ушибы и разрыв селезенки.