Гостям "Евровидения" предлагают сувениры с Путиным

Предприимчивые украинцы решили хитрым способом заработать на туристах, прибывающих в Киев на "Евровидение". Гостям песенного конкурса предлагают купить сувениры с изображением российского президента.

В Facebook появились фотографии матрешек и других сувениров с изображением президента России Владимира Путина, которые продаются в самом центре Киева, на Крещатике. Торговцы на развалах таким образом привлекают гостей "Евровидения". Песенный конкурс начнется в украинской столице 9 мая, но Россия в нем, как известно, не участвует.

В комментариях к посту пользователи высказывают свое возмущение тем, что на Украине открыто продаются сувениры с изображением президента "страны-агрессора". Так новые власти Незалежной и националисты называют Россию.

Если продажу матрешек с российским президентом можно считать безобидным сюрпризом, то акцию в День Победы, которую готовят украинские националисты, иначе как издевательством над всеми ветеранами Великой Отечественной войны не назовешь.

9 мая комбат одного из добровольческих батальонов задумал провести в Киеве шествие под названием "Смертный полк". Николай Кохановский из Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) опубликовал в социальной сети призыв ко всем неравнодушным выйти на улицы Киева для того, чтобы "остановить негодяев". Так националист называет участников акции "Бессмертный полк", которая пройдет в столице Украины в День Победы.





Кохановский известнен тем, что сформировал во время Майдана сотню имени Евгена Коновальца, названную в честь первого вождя ОУН и отправился воевать в Донбасс.

С мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации: в стране переименовали десятки городов и улиц, снесли сотни памятников советским деятелям.

Десяткам российских артистов сейчас запрещен въезд на территорию Украины. Кроме того, власти страны сообщили, что рассмотрят порядок изъятия из обращения книг, напечатанных в России.