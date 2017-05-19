Пчелы превратили дом американки в гигантский улей

Жительница американского округа Декейтер Лиза Ормундт вызвала на дом пчеловода и пожаловалась ему, что в помещении регулярно летают пчелы. Специалист с помощью тепловой камеры обнаружил в потолке улей, в котором находились около 120 тысяч насекомых.

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