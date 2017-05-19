Пчелы превратили дом американки в гигантский улей
На ликвидацию улья у мужчины ушло около шести часов, передает CBS News. Пчеловод откачивал насекомых в огромные канистры с помощью вакуумного насоса. Примечательно, что специалист также обнаружил под потолком огромные соты весом в 55 килограммов, из которых потом извлекли 27 килограммов меда.
Известный актер не стал выбирать выражений в адрес телеведущей
Певица стала носить подозрительно закрытые наряды
Артист увидел, как его жену обнимает другой
Суд вынес неприятное для отца ребенка Жанны Фриске решение