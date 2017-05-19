В центре Москвы раскопали древнюю мостовую

На улице Большая Лубянка в центре Москвы рабочие откопали деревянную мостовую XVII века. Бревна лежали под слоем грунта на глубине одного-двух метров, передает сетевое издание m24.ru.

Артефакт был обнаружен во время ремонтных работ водопровода. Уникальную находку изучают специалисты.