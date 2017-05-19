Опубликовано уникальное видео парада Победы
"В отличие от обычной видеозаписи, на которой окружающее представлено в соответствии с режиссерским сценарием, при просмотре записи с использованием этой технологии зритель сам "переносится" в точку съемки и выбирает, куда "бросить взгляд", самостоятельно", – сообщается на сайте Минобороны.
Сферическая съемка создает у зрителя ощущение присутствия на праздничном шествии. Особый эффект достигается при просмотре видеоролика в очках или шлеме виртуальной реальности.
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