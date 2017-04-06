В Индии найден воспитанный обезьянами ребенок

Сотрудник индийской полиции Суреш Ядав во время дежурного обхода территории заповедника Катарниагхат в штате Уттар-Прадеш на севере страны обнаружил восьмилетнюю девочку, которая жила в стае диких обезьян, передает Lenta.ru. Когда ребенка забирали из джунглей, ее "сородичи" громкими криками выражали недовольство. Сама она также сопротивлялась спасателям, несмотря на то, что была сильно истощена. Полицейскому пришлось позвать на помощь коллег. Ребенок не умеет говорить, ест с пола и ходит на четвереньках. Девочку доставили в больницу. Сейчас полиция выясняет, каким образом ребенок попал в лес.

