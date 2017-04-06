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Общество

В Москве прошла "генеральная уборка"

Фото: onf.ru
Активисты Общероссийского народного фронта провели рейд по незаконным свалкам столицы. В результате были выявлены нелегальные залежи мусора на пересечении МКАД и Боровского шоссе, а также на территории "Ландшафтного заказника Токаревский".
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В рамках проекта "Генеральная уборка" активисты Московского штаба Общероссийского народного фронта устроили рейд по местам незаконных свалок в столице. Сигналы об этих свалках были получены с помощью приложения ОНФ "Интерактивная карта свалок".

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"Это электронное приложение, с помощью которого любой гражданин может разместить информацию о незаконном складировании мусора, указав координаты, а также приложив фото– и видеоматериалы", – сообщает "Ридус". Московские "фронтовики" побывали на свалке под эстакадой на пересечении МКАД и Боровского шоссе.

Была также проверен сигнал о залежах мусора на территории "Ландшафтного заказника Токаревский", где раньше располагался строительный рынок. После его сноса часть отходов так и не была вывезена. Кроме того, на этом же месте продолжили сваливать отходы.

Фото: onf.ru

По итогам рейда активисты ОНФ направят обращения в межрайонную природоохранную прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. По словам депутата Госдумы Владимира Гутенева, интерактивная карта свалок уже стала универсальным инструментом по устранению нелегальных мест своза мусора.

"За два месяца работы проекта "Генеральная уборка" мы получили 3023 обращений, из них 1640 находятся в стадии рассмотрения, 1248 в работе, – рассказал законодатель. – По 135 проблемам достигнуто положительное решение". По данным парламентария, более половины отходов в стране оказываются на незаконных свалках. Их общее число, по оценке "фронтовиков", составляет около 20 тысяч.

Фото: onf.ru

Напомним, идея запуска проекта "Генеральная уборка" возникла после итогового "Форума Действий", на котором президент России, лидер ОНФ Владимир Путин выступил за создание общественного геоинформационного ресурса, где любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на интерактивной карте незаконную свалку. На основе этих данных региональные власти, коммунальные службы и волонтеры при содействии Народного фронта будут бороться с незаконным свозом мусора.

6 апреля 2017, 15:26

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