В Москве зафиксирован самый теплый день года

В четверг, 6 апреля, воздух в столице прогрелся до +13,3 градуса. Так высоко столбики термометров в мегаполисе в этом году еще не поднимались, передает ТАСС.

В Метеобюро уже объявили 6 апреля самым теплым днем в Москве с начала года. Накануне в городе было зафиксировано +12,6 градуса. Однако потепление будет недолгим. В воскресенье похолодает до +3 – +5 градусов.