Российские мужчины назвали главные качества женщины
Как показало исследование, 27% мужчин главным достоинством женщины считают красоту, менее важным сильный пол считает интеллект дамы (17%). Также в числе значимых качеств респонденты назвали искренность (15%), доброту (13%) и хозяйственность (9%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.
По мнению женщин, одной из самых важных качеств партнера является честность (23%), доброта (20%), надежность (16%), а также порядочность (15%), мужественность (12%), трудолюбие (11%) и умение заботиться (10%). При этом, большинство респондентов (43%) считают, что вторую половинку лучше всего искать в общем кругу друзей.Каждый четвертый (26%) предпочел бы завести приятное знакомство в вузе или на работе.
По мнению эксперта центра Ивана Леконцева, опрос скорее отражает идеальные представления россиян о второй половинке, так как в реальности люди влюбляются в тех, кто находится рядом – в "живых людей со своими достоинствами и недостатками". Он поясняет, что и мужчины, и женщины предпочитают знакомиться в тех местах, в которых они регулярно бывают, и с теми, кто больше всего похож на них самих.
Напомним, 14 февраля во многих странах мира отмечают День святого Валентина – праздник, посвященный влюбленным. В этот день близким людям принято дарить небольшие милые подарки – цветы, конфеты, игрушки и небольшие открытки в форме сердца, называемые "валентинки".
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