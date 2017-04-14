Пасхальные яйца могут навредить здоровью

Спрос на куриные яйца, являющиеся главным кушаньем на праздничном столе, вырастает накануне Пасхи в разы. Эксперты рассказали о том, чем может быть опасен самый востребованный у россиян на Страстной неделе продукт.

Недобросовестные продавцы пользуются возросшим потребительским ажиотажем и зачастую выкладывают на прилавок опасный для здоровья товар. По словам специалистов, купленный к Пасхе яйца могли неправильно храниться, быть напичканными антибиотиками или даже зараженными сальмонеллой.

"Считается, что до 25% всех яиц, поступающих в продажу, заражены сальмонеллезом", – цитирует врача-физиотерапевта Семена Гальперина Dni.ru. Эти бактерии мгновенно проникают в кишечник и атакуют пищеварительную систему. Страшно то, что, если запоздать с лечением, болезнь может поразить и другие органы.

Еще одной скрывающейся за яичной скорлупой опасностью являются антибиотики. Поскольку птица весной часто болеет, ее лечат, как правило, тетрациклиновыми препаратами. Поэтому в яйцах в это время года очень много лекарств.

По словам главного эксперта Росконтроля Светланы Дмитриевой, антибиотики в яйцах могут вызвать аллергические реакции у тех, кто их употребил в пищу. Так что, безопаснее всего есть яйца из собственного курятника, коим могут похвастаться, к сожалению, даже далеко не все деревенские жители.

Как писали Dni.ru, к покупке яиц следует относиться внимательно. Роспотребнадзор напоминает, что на скорлупе никогда не должно быть крови, перьев или птичьего помета. Не забывайте, что вареные яйца можно хранить в холодильнике не более 36 часов.

Напомним, ранее Роспотребнадзор опубликовал общие рекомендации по выбору пасхи и куличей. В них сказано, что не стоит забывать о составе. Так, в списке ингредиентов хорошего кулича вы никогда не увидите яичный порошок. Глазурь на верхушке изделия не должна быть липкой и излишне блестящей. Кроме того, стоит отказаться от покупки изделий, посыпанных разноцветными кондитерскими шариками.