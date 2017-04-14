Как себя вести в застрявшем лифте

Если вы застряли в лифте, первый совет, который дают эксперты – не паниковать. Специалисты объяснили, какие действия необходимо предпринять в столь неприятной ситуации.

Столичным жителям в экстренный момент на помощь придут аварийно-ремонтные бригады Мослифта. Но что делать и как не поддаться страху, когда не знаешь, сколько времени придется провести в замкнутом пространстве?

Свяжитесь с диспетчером

Прежде всего, оказавшемуся в искусственном плену нужно как можно быстрее вызвать диспетчера. Для этого удерживайте кнопку "Вызов" и следуйте данным вам инструкциям.



Кстати, в будущем связаться с диспетчером можно будет через интернет, сканируя QR-код в кабине лифта. Это весьма удобный способ, поскольку связь в лифте плохая.

Если связаться с диспетчерской по каким-то причинам так и не удалось, не паникуйте. Громко кричите, чтобы привлечь внимание жильцов. Помните, стучать по дверям лифта нельзя, а вот по корпусу лифта – пожалуйста.

Сколько ждать?

После того, как вы связались с диспетчером, рассказав о своей беде, вас должны освободить в течение 30 минут. Согласно нормативам, диспетчер Мослифта в течение пяти минут должен передать заявку аварийно-ремонтной бригаде.

В свою очередь, спасители в течение 20 минут прибудут на место. И за пять минут электромеханик освободит вас из застрявшего лифта, передает m24.ru. Еще один совет: никогда не пытайтесь самостоятельно выбраться из внезапно остановившегося лифта. Единственным исключением из этого правила является пожар.

Что делать, если начался пожар?

Любыми способами зовите на помощь соседей: кричите, шумите, стучите, чтобы как можно быстрее привлечь к себе внимание людей. Попытайтесь выбраться из кабины наружу, ключами, зонтом или другими предметами раздвинув двери лифта.

Если освободиться самому не получается, вызывайте спасателей по телефону: 01 или 101. Чтобы не потерять сознание и не угореть, до прибытия помощи закройте нос и рот любой частью одежды или носовым платком, смоченными водой, молоком или даже мочой.

Что делать, если лифт падает?

Современные конструкции лифтов обеспечивают их надежную защиту от падения с большой высоты. Однако при обрыве троса остановка кабины будет довольно резкой.



Постарайтесь быстро отреагировать на ситуацию и нажать на кнопку "Стоп". Держитесь подальше от зеркал, потому что они могут вас ранить осколками. И, наконец, примите безопасную позу, чтобы как можно меньше пострадать при остановке кабины.