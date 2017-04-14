Как себя вести в застрявшем лифте
Столичным жителям в экстренный момент на помощь придут аварийно-ремонтные бригады Мослифта. Но что делать и как не поддаться страху, когда не знаешь, сколько времени придется провести в замкнутом пространстве?
Свяжитесь с диспетчером
Прежде всего, оказавшемуся в
искусственном плену нужно как можно быстрее вызвать диспетчера. Для этого
удерживайте кнопку "Вызов" и следуйте данным вам инструкциям.
Кстати, в будущем связаться с
диспетчером можно будет через интернет, сканируя QR-код в кабине лифта. Это весьма
удобный способ, поскольку связь в лифте плохая.
Если связаться с диспетчерской по каким-то причинам так и не удалось, не паникуйте. Громко кричите, чтобы привлечь внимание жильцов. Помните, стучать по дверям лифта нельзя, а вот по корпусу лифта – пожалуйста.
Сколько ждать?
После того, как вы связались с диспетчером, рассказав о своей беде, вас должны освободить в течение 30 минут. Согласно нормативам, диспетчер Мослифта в течение пяти минут должен передать заявку аварийно-ремонтной бригаде.
В свою очередь, спасители в течение 20 минут прибудут на место. И за пять минут электромеханик освободит вас из застрявшего лифта, передает m24.ru. Еще один совет: никогда не пытайтесь самостоятельно выбраться из внезапно остановившегося лифта. Единственным исключением из этого правила является пожар.
Что делать, если начался пожар?
Любыми способами зовите на помощь соседей: кричите, шумите, стучите, чтобы как можно быстрее привлечь к себе внимание людей. Попытайтесь выбраться из кабины наружу, ключами, зонтом или другими предметами раздвинув двери лифта.
Если освободиться самому не получается, вызывайте спасателей по телефону: 01 или 101. Чтобы не потерять сознание и не угореть, до прибытия помощи закройте нос и рот любой частью одежды или носовым платком, смоченными водой, молоком или даже мочой.
Что делать, если лифт падает?
Современные конструкции лифтов обеспечивают их надежную защиту от падения с
большой высоты. Однако при обрыве троса остановка кабины будет довольно резкой.
Постарайтесь быстро отреагировать на ситуацию и нажать на кнопку "Стоп". Держитесь подальше от зеркал, потому что они могут вас ранить осколками. И, наконец, примите безопасную позу, чтобы как можно меньше пострадать при остановке кабины.
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