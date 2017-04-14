В московском метро появились поезда со сквозным проходом

В метро Москвы началась эксплуатация вагонов нового поколения "Москва". Поезда со сквозным проходом с 14 апреля будут курсировать на Таганско-Краснопресненской линии, передает НСН.

"На линию выходит самый лучший в мире метропоезд, лучший по целому ряду совокупных характеристик: и технологических, и комфорта для пассажиров. Я уже не говорю о стоимости. Он в полтора раза дешевле международных аналогов", – сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новые поезда вмещают более двух тысяч человек. В них расширены дверные проемы и на 30% больше поручней, а также появились специальные места для инвалидных колясок.