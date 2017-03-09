В Подмосковье уволили учительницу из-за откровенных фото

Учительница физкультуры уволилась из подмосковной школы, после скандала в соцсети. Педагог написала заявление по собственному желанию, передает Life.ru.

Родителей школьников возмутили фотографии, на которых 25-летняя Юлия запечатлена танцующей на барной стойке в ночном клубе. Кроме того, педагог позировала с бутылками и сигаретами.