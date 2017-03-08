Музей современной истории отметил 8 марта

Музей современной истории России с размахом отметил Международный женский день. Посетителей ждали интересные тематические экскурсии, а на входе всем женщинам дарили эксклюзивные наборы ретро-открыток.

Отмечать Международный женский день в Музее современной истории России начали за несколько дней до праздника. 4 марта там прошел концерт стипендиатов Фонда поддержки искусств "Арт-линия" и лауреатов всероссийских и международных конкурсов. В сам праздник в Английском клубе музея перед гостями выступили с концертной программой воспитанники Благотворительного Фонда развития культуры, искусства и просвещения "Открытая сцена".

В честь женского праздника в музее с аншлагом прошли экскурсионные сеансы по специальной, сниженной цене. Гости посетили тематическую экскурсию "Дом со львами на воротах", которая рассказывает об истории особняка на Тверской, 21, архитектурных особенностях здания и традициях Московского Английского клуба, располагавшегося в здании Музея с 1831 по 1917 годы.





Много посетителей было и на экскурсионной программе "Женское лицо России", во время которой можно было познакомиться с уникальными музейными коллекциями, посвященными выдающимся женщинам XX – начала XXI века, их роли в политической, общественной и культурной жизни страны.

В честь 8 марта музей преподнес всем посетительницам эксклюзивный набор ретро-открыток, выпущенных специально к празднику. В него вошли реплики открыток 1950-1960-х годов из коллекции музея.





Отдел музея "Пресня" в Большом Предтеченском переулке пригласил на бесплатную тематическую экскурсию "Мамины хлопоты" для детей с ограниченными возможностями. Ребята узнали, как менялись образ жизни и положение российской женщины в обществе, увидели ее домашние заботы в разные исторические эпохи. Выполняя интерактивные задания, дети познакомились с историей предметов домашнего обихода.





Известный краевед Денис Ромодин прочитал открытую лекцию "Интерьеры и быт московских квартир от конца XIX до конца XX века", на которой рассказал о том, как изменилась столичная квартира за прошедший век.





В середине апреля 2017 года часть музея будет закрыта на ремонт. В отремонтированных залах будет открыта уже новая экспозиция. Также посетители смогут осмотреть недавно открывшуюся экспозицию, посвященную истории современности, которая охватывает период от перестройки до наших дней. Только здесь можно увидеть личные вещи защитников Белого дома, фрагмент настоящей баррикады того времени, один из последних флагов СССР, снятый с Останкинской телебашни, пробитую в 1993 году пулями дверь из здания Верховного Совета, ручку, которой президент Владимир Путин подписал договор, воссоединивший Крым с Россией, обтекатель с первой ракеты, запущенной с нового космодрома "Восточный" и многое другое.