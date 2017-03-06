Толстый енот устроил погром на кухне (видео)

В Алма-Ате енот проник в один из домов и устроил погром на кухне. Шокированные жильцы сняли инцидент на видео.

Упитанный зверек забрался в раковину, доверху наполненную грязной посудой, и стал там копошиться. Енот увлеченно переворачивал тарелки и слизывал остатки еды. При этом действовал он очень нагло и разбил несколько чашек. Со стороны казалось, что животное пытается навести порядок.

Как енот проник в дом, неизвестно. После попытки хозяйки погладить незваного гостя он нехотя покинул кухню, передает Tengrinews.kz. Между тем пользователи Сети заподозрили авторов видео в подлоге. Уж очень уверенно вел себя дикий зверек в человеческом жилище, посчитали они.