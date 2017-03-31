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Общество

Московская полиция предупредила о несанкционированных акциях 2 апреля

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
ГУВД Москвы предупредило жителей столицы и ее гостей об ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста. Призывы к москвичам выйти 2 апреля на очередной митинг распространяются в социальных сетях.
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Правоохранительные органы столицы предостерегли жителей и гостей Москвы от участия в подобных акциях. За это грозит административная ответственность. Московские власти не получили ни одной заявки на подобное массовое мероприятие 2 апреля.

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"Органы правопорядка предпримут все необходимые меры для обеспечения безопасности жителей и гостей столицы", – говорится в сообщении на сайте ГУВД Москвы.

Политолог Олег Матвейчев уверяет, что за раскачкой несанкционированных акций стоит Министерство информации Украины, сообщает портал Ura.ru.

"Они получают зарплату, зарегистрированы в нашем "ВКонтакте" как жители России. Это огромная система, и все они топят за Навального. На этапе раскрутки фильма про Медведева 80% лайков и положительных комментариев были именно с Украины", - сказал Матвейчев.

Директор ВЦИОМ Валерий Федоров считает, что Навальный и его команда, организовав несанкционированные акции 26 марта, создали опасный прецедент, которым могут воспользоваться недоброжелатели.

"То что неделю назад казалось скучным, неинтересным и неэффективным, сегодня оказалось модным, правильным и популярным", – уверяет Федоров.

Валерий Федоров. Фото: youtube.com

Но это лишь очередной стереотип. Поэтому сейчас появилось огромное количество желающих из-за этого стереотипа организовать под громкими лозунгами движуху, и чем радикальнее, тем лучше", – пояснил ситуацию социолог.

Напомним, что аналогичная несанкционированная акция, организованная оппозиционером Алексеем Навальным, прошла в Москве 26 марта. Сам Навальный по решению суда получил 15 суток ареста за участие в ней.

Утром 26 марта полицейские и юристы предупреждали участников несанкционированной оппозиционной акции в Москве, что им грозят штрафы до 20 тысяч рублей и аресты до 15 суток, а если они совершат хулиганские действия – вплоть до уголовной ответственности.

Накануне, 30 марта президент Владимир Путин  указал на то, что подобного рода мероприятия  привели к арабской весне и государственному перевороту на Украине.

В Кремле заявили, что обещания отсудить в Страсбургском суде по 10 тысяч евро каждому задержанному на несанкционированных акциях в Москве являются косвенным подкупом потенциальных участников.


Автор: Федор Лопырев31 марта 2017, 20:39

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