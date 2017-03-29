Половина россиян останутся без отпуска в 2017 году

Почти половина россиян решили отказаться в этом году от отпуска. Отгулять стандартную норму в 28 дней планируют всего лишь 14% наших соотечественников.

Среди опрошенных россиян 44% отдыхать от трудовых будней в текущем году не намерены. Основной причиной такого решения большинство респондентов (37%) назвали отсутствие денег на поездку.

Вторым по популярности фактором отказа от отпуска стал большой объем работы, сообщает "Российская газета". Среди тех, кто все-таки решил взять законный отпуск, около 39% планируют отдыхать в 2017 году всего две недели.

Отгулять стандартную по Трудовому кодексу норму отпуска в 28 оплачиваемых календарных дней намерены 14% россиян. Пределы страны во время отпуска не собираются покидать 17% опрошенных. Приблизительно 13% сообщили, что будут отдыхать на даче, а 12% заявили, что просто останутся дома.

Согласно данным аудиторско-консалтинговой компании EY, большинство россиян в 2017 году проведут отпуск на родине. Лидером среди географических предпочтений у наших соотечественников стали морские курорты юга страны, в частности, Крым.

Отметим, похожий опрос по поводу отдыха проводился и в прошлом году. Тогда о намерении не брать отпуск рассказали 48% респондентов. Примечательно, что и в 2016, и в 2017 годах в ходе опроса обнаружился небольшой процент работников, которые отдыхать просто не хотят.

Чаще всего среди трудоголиков встречаются руководители высшего звена или просто гиперответственные сотрудники, которые считают, что работа без них остановится. Вместе с тем специалисты призывают не забывать, что любому сотруднику нужны смена обстановки и отдых.