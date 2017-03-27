В Москве объявили экстренное предупреждение

МЧС предупредило москвичей о резком ухудшении погоды. С вечера 27 марта и до 10 часов 28 марта в столице ожидается усиление северо-западного ветра местами с порывами до 20 метров в секунду. Кроме того, в городе будет идти мокрый снег, на дорогах ожидается гололедица, на деревьях и проводах возможно налипание снега.

"При непогоде возможно ухудшение видимости (в осадках), затруднение движения транспорта, создание на дорогах заторов и аварийных ситуаций, а также увеличение количества ДТП", – отметили в МЧС.