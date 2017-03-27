На Москву обрушилась метель

После непродолжительной оттепели в столицу вернулась зима. В понедельник, 27 марта, на мегаполис обрушилась метель. Снег шел всю ночь, затем, после недолгой паузы, возобновился днем.

За ночь в городе выпало более трети месячной нормы осадков. Как сообщили в Росгидромете, мокрый снег будет идти в Москве еще двое суток, передает ТАСС.

Кроме того, на столицу надвигаются морозы, в ночь с 31 марта на 1 апреля столбики термометров опустятся до минус 10 градусов. Однако уже днем 1 апреля начнется потепление. Дневные температуры по Москве и Подмосковью будут в пределах 7-10 градусов выше нуля.