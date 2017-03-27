На Москву обрушилась метель
За ночь в городе выпало более трети месячной нормы осадков. Как сообщили в Росгидромете, мокрый снег будет идти в Москве еще двое суток, передает ТАСС.
Кроме того, на столицу надвигаются морозы, в ночь с 31 марта на 1 апреля столбики термометров опустятся до минус 10 градусов. Однако уже днем 1 апреля начнется потепление. Дневные температуры по Москве и Подмосковью будут в пределах 7-10 градусов выше нуля.
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