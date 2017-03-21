Обнародованы подробности смерти Гитлера

Экс-телохранитель Адольфа Гитлера Рохус Миш поведал о подробностях смерти фюрера на страницах своей книги "Последний свидетель Гитлера". Она впервые вышла на английском языке и теперь станет достоянием более широкого круга читателей по всему миру.

Миш был посланником и телефонистом в бункере Гитлера с 1940 года до мая 1945-го. Он стал свидетелем самоубийства фюрера и его жены Евы Браун, находясь в соседней комнате.

Телохранитель первым увидел трупы, когда вошел в помещение. Миш рассказал, какую картину ему пришлось наблюдать.

"Мой взгляд сначала упал на Еву. Она сидела с вытянутыми ногами, склонив голову к Гитлеру. Ее туфли были под диваном. Рядом с ней был мертвый Гитлер. Его глаза были открыты, а голова слегка склонилась вперед", – цитирует строки из книги The Sun.

После инцидента Миш смог убежать из бункера. Однако позже его все-таки поймали советскими войска, отправив на девять лет в трудовой лагерь.

Автор книги и последний свидетель смерти Гитлера прожил долгую жизнь. Миш умер в Берлине в 2013 году в возрасте 96 лет. До последнего он утверждал, что Гитлер якобы был "нормальным человеком" и "хорошим руководителем".

Как писали Dni.ru, в марте этого года анонимный участник аукциона в графстве Кент (Великобритания) приобрел альбом с личными фотографиями Адольфа Гитлера. Изначально коллекция редких снимков оценивалась в примерно 18,5 тысячи долларов или 15 тысяч фунтов стерлингов.

Альбом был найден в спальне Евы Браун. Судя по всему, фотографии были сделаны в разное время близкими людьми фюрера.